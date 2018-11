Victoria Beckham (44) packt aus! 19 Jahre ist Posh Spice nun schon mit dem Fußballer David Beckham (43) verheiratet, doch vor allem am Anfang ihrer Liebe war vieles ungewiss. Nicht nur musste Victoria ihren damaligen Freund Stuart Bilton für David verlassen, auch musste die Beziehung der Turteltauben streng geheim bleiben. Da wurde auch der erste Sex zu einem wahren Abenteuer – denn Victoria brach einige Regeln, um bei ihrem David sein zu können!

Vor allem der Spice-Girls-Manager Simon Fuller (58) bestand damals darauf, die Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wie der Mirror berichtet, schrieb Posh in ihrer Autobiographie "Learning To Fly" sogar, dass Simon ihr und David ein Hotel in Italien für ihre erste gemeinsame Nacht buchen wollte. "Er hat im Prinzip den ersten Ort, an dem wir Sex haben sollten, organisiert", schrieb sie. Doch die junge Sängerin wollte nicht wie ein Teenager behandelt werden – und traf sich trotz des Verbots ihres Managers heimlich mit David.

Während Victorias Bandmitglieder einen schönen Abend im Manchester Opera House verbrachten, genoss Posh Spice ihre erste Nacht mit David. In den frühen Morgenstunden brachte der Profi-Fußballer die Sängerin zurück in ihr Hotel. Am nächsten Tag stolzierte David in einem von Victoria gekauften Outfit über den roten Teppich einer Veranstaltung und markierte damit den Beginn einer großen Liebe.

ActionPress David Beckham mit seiner Victoria im Sommer 1999

Getty Images Victoria und David Beckham auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

ActionPress Victoria und David Beckham bei einer Benefizveranstaltung 2000

