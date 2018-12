Ehrliche Worte von Jennifer Aniston (49)! Nach fünf Jahren Ehe gaben die Schauspielerin und Noch-Gatte Justin Theroux (47) im Februar völlig überraschend bekannt, dass sie getrennte Wege gehen werden. Dennoch wollten sie Freunde bleiben. Im September berichtete der 47-Jährige noch, dass ihre Trennung sehr sanft verlaufen sei. Doch einfach schien es besonders für Jen doch nicht gewesen zu sein: Sie soll sich wegen des Herzschmerzes therapeutische Hilfe gesucht haben.

Im Gespräch mit Hollywood Foreign Press erzählte ein Insider, das Friends-Urgestein habe eine Menge Therapiesitzungen gebraucht, um über die Trennung von ihrem Ex-Partner hinwegzukommen. Jen sagte demnach, sie sei "sehr darauf bedacht gewesen, nach der Scheidung auf sich aufzupassen". Die Therapie habe ihr sehr geholfen. Schon im Sommer sprach sie mit der US-InStyle über die Trennung. In Bezug auf die Gerüchte zum Trennungsgrund stellte sie klar: "Das sind rücksichtslose Vermutungen" und ergänzte, niemand wisse, was hinter geschlossenen Türen vor sich gehe.

Das ist nicht das erste Mal gewesen, dass Jen professionelle Hilfe in Anspruch nahm. Die Trennung von Brad Pitt (54) im Jahr 2005 sei besonders hart gewesen, denn ihre Therapeutin war damals an einer Herzattacke gestorben, erzählte sie im Jahr 2015 dem Magazin The Hollywood Reporter. Doch sie habe realisiert: "Alle Gespräche und Diskussionen, die wir geführt haben, haben es mir ermöglicht, über all das friedlich hinwegzukommen."

Dimitrios Kambouris/Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux bei der "Zoolander 2"-Premiere 2016

FayesVision/WENN Jennifer Aniston und Justin Theroux

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Aniston und ihr erster Ehemann Brad Pitt bei den 56. Annual Primetime Emmy Awards

