Sind sie jetzt ein Paar oder nicht? Seit Wochen wird wild spekuliert: Was läuft da zwischen Jessie J (30) und Channing Tatum (38)? Der Schauspieler wurde schon öfter bei Konzerten der Sängerin gesichtet. Eines davon soll er sich sogar mit seiner Tochter Everly (5) angeschaut haben – aus dem Backstage-Bereich! Ein offizielles Statement gab es noch nicht, dafür verleihen die beiden den Gerüchten jetzt neuen Zündstoff.

Die sexy Magic-Mike-Live-Shows heizen die Stimmung im Publikum an: Männer strippen zu heißen Rhythmen und tanzen auf der Bühne, was das Zeug hält. Mittendrin: Jessie und Channing! Bei der Presseparty nach dem Auftritt in London lieferten die beiden eng umschlungen auf der Tanzfläche einen süßen Slow Dance ab, wie jetzt laut HollywoodLife bekannt wurde. Die Show liegt zwar bereits über zwei Wochen zurück, doch erst jetzt tauchte das Video dazu auf. So langsam verdichten sich also die Hinweise auf eine Beziehung der 30-Jährigen mit dem Ex-Mann von Schauspielerin Jenna Dewan (37).

Ein Insider steckte Entertainment Tonight, dass Jessie und Channing bereits seit Oktober ein Paar seien. Sogar ein romantisches Wochenende in Seattle hätten sie zusammen verbracht. Erst im April hatte sich der Schauspieler von seiner Frau Jenna getrennt.

Getty Images Channing Tatum mit der Crew bei der Premiere von "Magic Mike Live" in London

Getty Images Jessie J bei einem Konzert im November 2017

Kevin Winter/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im Februar 2016

