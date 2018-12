Kylie Jenner (21) im New York-Style! Im Gepäck hatte die Stil-Ikone gleich zwei coole Looks, als sie am Donnerstag in den Big Apple reiste. Zusammen mit Töchterchen Stormi Webster unterstützte sie dort ihren Lebensgefährten Travis Scott (26) bei seinem “Astroworld”-Tour-Konzert im Madison Square Garden. Tagsüber forderte der Großstadt-Dschungel die erfolgreiche Jungunternehmerin geschäftlich und modisch heraus: Kylie hatte einen vollen Terminkalender inklusive Outfit-Wechsel!

Die 21-Jährige besuchte in einem blauen Jeans-Einteiler einen ihrer Kosmetik-Stores, wie das Online-Magazin Just Jared berichtet. Ihre doppelte Denim-Ladung hatte sie mit einer beigefarbenen Handtasche und sexy Stiefeletten mit Schlangenmuster kombiniert. Vor dem Auftritt ihres Liebsten schlüpfte das Nesthäkchen des Kardashian-Jenner Clans in eine schwarze Lackhose, einen schwarzen Rollkragenpullover und weiße Turnschuhe. Zu beiden Looks trug sie ihre silbergrau gefärbten Haare offen.

Wie stolz Kylie an dem Abend auf ihren Schatz auf der Bühne war, ließ sie in einem Instagram-Beitrag durchblicken. "Dein Blick, wenn dein Mann heute Abend im Madison Square Garden auftritt!", schwärmte sie von dem Rapper. Von ihren liebevollen Zeilen an Travis waren die Fans des Power-Paares mega-begeistert.

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner auf einem Spaziergang in New York, 2018

Jackson Lee / Splash News Kylie Jenner auf dem Weg zur "Astroworld"-Tour im Madison Square Garden, 2018

Kylie Jenner / Instagram Travis Scott und Kylie Jenner auf der "Astroworld"-Tour, 2018

