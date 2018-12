Pietro Lombardi (26) schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle. Mit seiner Single "Phänomenal" startete der Sänger in diesem Jahr voll durch. Und auch sein Hit "Señorita" aus dem Vorjahr feiert gerade ein erneutes Hoch: Der Song wurde kürzlich von einer koreanischen Boyband gecovert. Jetzt legt Pietro auch selbst musikalisch nach: Der Vater des kleinen Alessio Lombardi (3) plant eine zweite Ausgabe seines "Pietro and Friends"-Konzerts!

Schon im März kommenden Jahres will der einstige DSDS-Sieger in Stuttgart für seine Fans performen. Das Besondere: Neben Pie sollen auch andere bekannte Musiker auf der Bühne stehen. "Ich verspreche euch eins: Es werden krasse Künstler dabei sein. Richtig krasse Künstler, versprochen", kündigt der Käppi-Liebhaber auf Instagram an. Wer genau an seiner Seite ins Mikro singen oder rappen wird, will er noch nicht verraten.

Schon in diesem Jahr organisierte Pietro ein derartiges Konzert. Gemeinsam mit seinen engsten Musiker-Kumpels wie Giovanni Zarrella (40) oder MC Bilal (24) stand der TV-Star in Oberhausen vor seinem Publikum. Damals spendete er den Erlös der Veranstaltung kranken und in Not geratenen Kindern. Ob es sich bei "Pietro und Friends 2.0" auch in Bezug darauf um eine Wiederholung handelt, behält der Ex von Sarah Lombardi (26) bisher für sich.

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi 2017 bei "Menschen, Bilder, Emotionen"

Kammerer,Bernd / ActionPress DSDS-Juror Pietro Lombardi, August 2018

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi

