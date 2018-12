Justin Bieber (24) geht kaum ohne seine Hailey (22) auf die Straße. Der Musiker und das Model scheinen seit der Bekanntgabe ihrer Hochzeit beinahe unzertrennlich zu sein. Vor Kurzem wurde das Ehepaar ganz verschmust bei einem Eishockeyspiel gesichtet. Und auch sonst sieht man die Turteltauben stets beieinander. Jetzt ging der Kanadier aber ganz alleine vor die Tür – und das im legeren Schlabber-Look.

Am Samstagmorgen fing ein Paparazzo den "Sorry"-Interpreten nach dessen Frühstück mit seiner Kamera ein. Betont unauffällig stolziert der 24-Jährige auf den Aufnahmen zu seinem Wagen und rockt dabei einen grauen Jogginganzug des New Yorker Labels Fear of God. Ganz unbeobachtet blieb der Popstar dabei aber natürlich nicht: Zwei junge Fans bestaunten den Musiker, während er in sein Auto stieg.

Doch auch während dieses Solo-Ausfluges wird Justin wohl an seine Hailey gedacht haben. Wie ein Insider jetzt verriet, sei er in Gedanken ständig bei seiner Angetrauten. Die Beauty soll auch der Grund dafür sein, dass der Sänger wieder Lust darauf hat, im Studio an neuen Songs zu arbeiten.

WENN.com Justin Bieber

WENN.com Justin Bieber, Musiker

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

