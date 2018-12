Zum Fest der Liebe rückt die Familie zusammen – auch bei der Kelly Family. Im letzten Jahr feierten die Musiker ihr großes Comeback, tourten durch Deutschland und begeisterten Millionen Fans. Maite (38) war allerdings nicht dabei – sie startete stattdessen als Solokünstlerin durch. Nach einer TV-Show postete Joey Kelly (45) jetzt aber einen seltenes Pic: Er posierte gemeinsam mit seinem Bruder Jimmy und Schwester Maite!

Am Samstagabend flimmerte das "Adventsfest der 100.000 Lichter" über die deutschen TV-Bildschirme. Während die Kelly Family den Welthit "We are the world" performte, rockte die Blondine als Solokünstlerin die Bühne. Hinter den Kulissen schienen sich die Geschwister gut zu verstehen – auf seinem Instagram-Account präsentierte Joey jedenfalls einen Schnappschuss, der ihn Arm in Arm mit Jimmy und Maite zeigt. "Auch Maite ist mit einem ihrer neuen Songs in der Sendung aufgetreten. Sie geht ab März 2019 auf große Tournee mit ihrem neuen Soloprogramm. Ich bin auf jeden Fall bei mehreren Shows dabei", betonte er, dass er seine Schwester bei ihrer Karriere unterstützt.

Aber nicht nur die Schlagersängerin wird im nächsten Jahr über die deutschen Bühnen fegen. Auch die Kelly Family kündigte erst kürzlich an, im kommenden Jahr 20 weitere Liveshows zu spielen. "Wir werden bei dieser Tournee im ersten Teil der Show das Album 'Over The Hump' in der Reihenfolge der Original-Tracklist spielen", gab die Band bereits Einblicke in ihre Tour.

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Maite Kelly beim "Advents der 100.000 Lichter" 2018

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Die Kelly Family beim "Adventsfest der 100.00 Lichter" 2018

Becher/WENN.com Maite Kelly bei "Wilkommen bei Carmen Nebel" im März 2018

