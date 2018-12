Große Gefühle in der finalen Folge von Bauer sucht Frau! In der 14. Staffel der Kultshow schlüpfte Moderatorin Inka Bause (50) wieder einmal in die Rolle der Kupplerin – mit vollem Erfolg: Bei Bauer Andreas und seiner Inge knistert es gewaltig! Wo anfänglich lediglich die Funken sprühten, brennen jetzt schon die lodernden Flammen der Liebe – und die gestehen sich der Farmer aus der kanadischen Ferne und die Altenpflegerin heute Abend!

Damit hätte der 67-Jährige nie und nimmer gerechnet – seine Inge hat ihm ganz schön den Kopf verdreht. Bei einem romantischen Ausflug zum See, wo die beiden ein Glas Rotwein genießen, kommt es zur großen Gefühlsbeichte: "Du strahlst ja! Ich glaube, du bist glücklich", bemerkt das Sean Connery-Lookalike. "Ja, sehr! Ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen", entgegnet seine Liebste – dann folgt das Geständnis des Bauern: "Ich hätte nicht geglaubt, dass es noch mal so schön sein könnte, dass ich mich nochmals verlieben könnte. Ich liebe dich", lässt er die Bombe platzen, woraufhin auch Inge gesteht: "Ich auch."

Die Liebeserklärung an seine Traumfrau kommt von Herzen. "Inge gehört zu mir. Das ist nicht nur eine Verliebtheit, sondern wirklich ernst. Ich liebe sie wirklich", beteuert er später im RTL-Interview. Auch Inge kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Der Andreas ist für mich der absolute Mann, weil er mich auf der Gefühlsebene voll getroffen hat", freut sie sich.

MG RTL D / Andreas Friese Ingeborg und Andreas bei "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D / Milk & Honey Photography "Bauer sucht Frau"-Kandidat Andreas

MG RTL D Andreas und Ingeborg beim Abendessen

