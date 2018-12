Unruhe im Hause Kardashian! Khloe Kardashian (34) und Lamar Odom (39) waren sieben Jahre verheiratet. Eine lange Zeit, in der nicht nur das Paar Geheimnisse miteinander geteilt hat. Lamar bekam auch einen ziemlich intimen Einblick in das Leben des Kardashian-Klans. Das könnte Khloe, Kim, Kris und Co. jetzt zum Verhängnis werden. Denn Lamar plant ein Enthüllungsbuch – und könnte in diesem jede Menge schmutzige Details ans Tageslicht bringen!

"Lamar kennt nicht nur die dunkelsten Geheimnisse von Khloe. Er könnte Hunderte Seiten über die schmutzigen Geschichten von Kris, Kim, Kourtney und Rob schreiben", berichtet ein Insider dem US-Magazin Life & Style. Demnach soll die ganze Familie in Panik geraten sein, als sie von den Plänen des 39-Jährigen hörten. Besonders Khloe soll sich davor fürchten, was ihr Ex in dem Buch schreiben könnte. Doch auch für ihre Mutter Kris könnte das Werk mehr als unangenehm werden: Es könnte nämlich herauskommen, dass sie den Kontakt zu Lamar heimlich aufrechterhielt, nachdem er und Khloe bereits getrennt waren. Ein absolutes No-Go für die 34-Jährige, was eine tiefe Kluft zwischen Mutter und Tochter treiben könnte.

Mit dem Enthüllungsbuch will der Basketballspieler einen intimen Einblick in sein Leben geben – und alle Geschichten, die über ihn in der Öffentlichkeit kursieren, aus seiner Sicht schildern. Das Werk soll im Februar 2019 erscheinen.

Kevin Mazur/Getty Images for Yeezy Season 3 Khloe Kardashian und Lamar Odom

Jemal Countess/Getty Images Lamar Odom vor einem Gericht in New York

Jamie McCarthy / Getty Images for Yeezy Season 3 Lamar Odom mit den Kardashians

