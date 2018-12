Duane Chapman (65) und seiner Frau Beth (51) stehen schwere Zeiten bevor! Erst vor wenigen Tagen verkündete der Anwalt des Paares, dass Beths Krebs zurück sei. Am vergangenen Donnerstag musste sie für eine Not-Operation in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ärzte machten nun eine Biopsie, um festzustellen, ob sich bereits Metastasen gebildet haben, die andere Organe befallen haben könnten. Doch die Wartezeit auf die Ergebnisse wollte die 51-Jährige nicht im Krankenhaus verbringen. Sie verließ die Klinik – gegen ärztlichen Rat!

"Beth war unnachgiebig und wollte unbedingt nach Hause", erklärte der TV-Kopfgeldjäger im Interview mit Radar Online. Schließlich sei er dem Wunsch seiner Gattin nachgekommen und habe sie in ihre Heimat Colorado gebracht. In den eigenen vier Wände fühle sie sich wesentlich wohler als in der Klinik. "Sie hat fast einen ganzen Tag geschlafen, dann ist sie aufgestanden und hat versucht, den Haushalt zu machen, Wäsche und Abwasch", berichtete Duane weiter. Allerdings habe er zu diesem Zeitpunkt alles längst erledigt!

Am morgigen Dienstag soll das Paar die Untersuchungsergebnisse bekommen. Der Muskelmann blickt diesem Moment mit großer Angst entgegen: "Du weißt eigentlich, was passiert. Aber du hoffst und betest, dass es doch anders kommt."

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman

SPW / SplashNews.com Duane und Beth Chapman in West Hollywood

FayesVision/WENN.com Duane Chapman bei den Kids' Choice Awards

