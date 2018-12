Khloe Kardashian (34) lichtet ihre sieben Monate alte Tochter True immer wieder in knuffigen Kostümen ab – ob nun als Einhorn verkleidet oder auch als goldiger Pandabär. Nun teilte die Business-Frau eine Momentaufnahme ihrer Kleinen, auf der sie in der Luxushandtasche der berühmten Mama spielt. Doch dieses Foto des kleinen Kardashian-Sprosses kommt nicht bei allen Fans gut an und sorgt im Netz für hitzige Diskussionen.

Mit den rührenden Worten "Nichts kann an dieser Liebe etwas ändern" postete der Realitystar auf seinem Instagram-Account jetzt einen niedlichen Schnappschuss der gemeinsamen Tochter mit Basketballer Tristan Thompson (27). Darauf zu sehen: Der sieben Monate alte Wonneproppen, wie er gemütlich in einer "Birkin Bag" der Marke Hermès sitzt und sichtlich viel Spaß beim Spielen in der teuren Tasche hat. Dass dieser extravagante Ort zum Ausruhen einen Wert von bis zu 150.000 US-Dollar haben kann, scheint True dabei nicht zu stören.

Doch die Fans sind angesichts des Preises für dieses luxuriöse Spielzeug eher skeptisch und befürchten, dass der süße Fratz bereits jetzt dem Luxus verfallen ist. So kommentierte ein Follower das Foto mit: "True hat einen sehr teuren Geschmack" und ein anderer schrieb: "Das Spielzeug des Babys ist mehr wert als mein gesamtes Erspartes." Bei einem geschätzten Vermögen von 40 Millionen US-Dollar kann sich Neu-Mama Khloe den Luxuslifestyle ihrer Tochter aber durchaus leisten.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Töchterchen True im Oktober 2018

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

