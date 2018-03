Darauf haben die Fans von Pretty Little Liars lange gewartet! Für das heiß ersehnte Spin-off "The Perfectionists" versammeln sich immerhin zwei der beliebten Darstellerinnen wieder vor der Kamera: Sasha Pieterse (22) und Janel Parrish (29) schlüpfen erneut in ihre Paraderollen Alison DiLaurentis und Mona Vanderwaal. Nun ist die erste Klappe der Dreharbeiten gefallen: Und die beiden Schauspielerinnen sind überglücklich, sich endlich wiederzusehen!

Zwar begegnen sich die PLL-Figuren Alison und Mona nicht mehr im altbekannten Rosewood, sondern erleben ihre Abenteuer zukünftig in der Kleinstadt Beacon Heights, trotzdem sind sie in ihren Klamotten sofort wiederzuerkennen. "Es ist der erste Tag, an dem ich wieder mit meiner süßen Sasha vereint bin. Mit niemandem würde ich dieses neue Abenteuer lieber starten", freut sich Mona-Darstellerin Janel auf Instagram riesig über die Reunion mit ihrer Kollegin Sasha. Im US-amerikanischen Portland ist am vergangenen Montag die erste Klappe bei den Dreharbeiten der neuen Serie gefallen.

Auch Sasha teilt einen Schnappschuss vom Set. Sie hat sich sogar einen Pärchennamen für sich und Janel überlegt: "Wir sind die Janelly Bean", bringt sie ihre Community zum Schmunzeln. Für "Pretty Little Liars" standen die beiden Darstellerinnen sieben Jahre gemeinsam vor der Kamera. Ob auch noch andere PLL-Charaktere in die neue Show integriert werden, ist bisher nicht bekannt.

