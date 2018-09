Dieser Pretty Little Liars-Star hat sein persönliches Happy End gefunden! Janel Parrish (29) hat sich im Oktober des vergangenen Jahres mit ihrem Langzeitfreund Chris Long verlobt. Damals machte die Beauty die großen Neuigkeiten auf ihrem Twitter-Kanal öffentlich – stolz hielt die Mona Vanderwaal-Darstellerin ihren Klunker in die Kamera, während sie ihren Schatz innig küsste. Fast ein ganzes Jahr später haben die Turteltauben jetzt ernst gemacht: Janel und Chris haben den Bund fürs Leben geschlossen!

Am Samstag gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie das Jawort: "Den Mann meiner Träume in meiner Heimat Hawaii umgeben von unserer Familie und unseren Freunden zu heirateten, war ein wahrer Traum", schwärmte die frischgebackene Ehefrau im Interview mit Us Weekly. Zudem offenbarte Janel im Gespräch mit dem Magazin, wie sie und Chris sich nun kurz nach ihrem großen Tag fühlen: "Wir sind so glücklich, dass wir uns in dieser verrückten Welt gefunden haben."

Während der Zeremonie tauschten Chris und Janel selbst geschriebene Gelübde aus. Der PLL-Star war währenddessen in ein Designerbrautkleid im Meerjungfrauen-Stil gehüllt, welches zusätzlich durch einen Herzausschnitt und eine mit Federn besetzte Schleppe bestach.

WENN Janel Parrish, "Pretty Little Liars"-Star

Anzeige

Twitter / JanelParrish Chris Long und Janel Parrish

Anzeige

Instagram / janelparrish Janel Parrish bei ihrem Junggesellinnenabschied

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de