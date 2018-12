Vor ein paar Wochen sorgte Kandidatin Jessica Schaffler für mächtig Aufsehen bei The Voice of Germany. Als sich die Jurysessel nach ihrem Auftritt bei den Blind-Auditions umdrehten, trauten die Coaches ihren Augen kaum. Jessica erinnerte an die ehemalige Gewinnerin Jamie-Lee Kriewitz (20), die das ProSieben-Sat.1-Erfolgsformat 2015 gewonnen hatte. Und die 17-Jährige könnte in die Fußstapfen ihres Doubles treten: Jessica steht im Halbfinale der Castingshow!

In den Sing-Offs überzeugte die angehende Kosmetikerin mit ihrer Darbietung des Songs "Human" der amerikanischen Sängerin Christina Perri (32). "Es ist erstaunlich, wie du mich immer wieder überraschst. Wie du die Töne formst und hältst, das ist besonders", schwärmte Yvonne (39) nach dem Auftritt der Brünetten. Und auch die Fantas waren begeistert. "Du kannst richtig gut singen. Du hast Technik, Stimme, Gefühl – danke", fand Smudo (50). Schließlich musste ihr Coach Mark Forster (34) entscheiden, ob die 17-Jährige den Sprung in die Liveshows schafft. "So eine Sicherheit in deinem Alter, das ist nicht zu fassen", erklärte Mark und sicherte Jessica einen Platz im Halbfinale.

Schon vor ihrer Bühnen-Performance konnte der Balladen-Fan bereits den britischen Superstar Dua Lipa (23), die mit Marks Talenten im Vorfeld geübt hatte, überzeugen. "Das war wundervoll. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Ich wünsche dir viel Glück auf der Bühne", sagte die Bambi-Preisträgerin nach dem Coaching.

Wenzel, Georg Yvonne Catterfeld beim Fotocall von "The Voice of Germany" 2018

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Jessica Schaffler "The Voice of Germany"-Kandidatin bei den Sing-Offs

SAT.1/Andre Kowalski Mark Forster steht beim Fototermin für "The Voice of Germany"

