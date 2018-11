Kennen wir diese The Voice of Germany-Kandidatin nicht schon? In der letzten Blind Audition der Castingshow batteln sich die fünf Coaches um die letzten Gesangstalente für ihre Teams. Ab der kommenden Woche geht es bei der Talentsuche nämlich in die heiße Phase. Bei einer Nachwuchssängerin hatten aber vor allem Michi Beck (50) und Smudo (50) ein krasses Déjà vu: Kandidatin Jessica Schaffler erinnert an "The Voice"-Siegerin Jamie-Lee Kriewitz (20)!

"Jamie is back", platzt es aus Michi heraus, als er sich für die 17-Jährige umdreht. Mit ihrem süßen Manga-Look, dem rosafarbenen Kopfschmuck und ihrem ungewöhnlichen Make-up sieht Jessica der ESC-Teilnehmerin tatsächlich ziemlich ähnlich. "Ich habe irgendwie einen Flashback im Moment", meint Michi weiter und kommt aus seinem Déjà vu-Erlebnis gar nicht mehr heraus. Vielleicht hat die angehende Kosmetikerin aber gerade durch ihre Ähnlichkeit mit Jamie besonders gute Chancen. Immerhin konnte die Musikerin 2015 in demselben Alter – und mit dem gleichen Style – erst den Titel und dann eine erfolgreiche Musikkarriere ergattern.

Die "The Voice"-Siegerin entschied sich damals für das Team Michi & Smudo. Durch ihre kraftvolle Performance von "Ordinary World" von Duran Duran interessieren sich aber nicht nur die Fantas für Lookalike Jessica. Auch Mark Forster (34) will die talentierte Österreicherin unbedingt in seinem Team – mit Erfolg! Am Ende entscheidet sich Jessica gegen ein Jamie-Lee-Fanta-Remake und setzt lieber auf Mark.

Christoph Hardt / Future Image Jamie-Lee Kriewitz, "The Voice of Germany"-Siegerin

Clemens Bilan/Getty Images Michi Beck, Jamie-Lee Kriewitz und Smudo beim "The Voice of Germany"-Finale 2015

Georg Wenzel/ActionPress Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Michael Patrick Kelly und Yvonne Catterfeld

