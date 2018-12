Süße Liebesbotschaft an Jenna Dewan (38)! Die Schauspielerin trennte sich erst im April von ihrem Ehemann Channing Tatum (38). Die "Step Up"-Beauty blieb allerdings nicht lange allein. Mittlerweile ist sie wieder total verknallt – und zwar in ihren Schauspielkollegen Steve Kazee (43). Wie ernst die Sache zwischen den beiden Turteltauben bereits ist, bewies Steve jetzt an Jennas Geburtstag: Er richtete einen zuckersüßen Geburtstagsgruß an seine Liebste!

Am Montag ist Jenna 38 Jahre alt geworden. Für ihren Schatz die perfekte Gelegenheit, die ganze Welt an seinen Schmetterlingen im Bauch teilhaben zu lassen. Auf Instagram postete er einige Bilder aus einem Fotoautomaten, auf denen die beiden Frischverliebten gemeinsam rumalbern. Dazu schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch, Jenna! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ständig Geburtstag habe, denn du bist jeden Tag mein Geschenk."

Diese rührende Nachricht war aber wohl nicht alles, worüber Jenna sich an ihrem Ehrentag freuen durfte. Auf ihrem Account teilte sie einen Schnappschuss von einem riesigen Einhorn-Luftballon in der Hand. Mit diesem Post dankte sie ihren Liebsten für ihre vielen Geburtstagsüberraschungen.

Instagram / stevekazee Jenna Dewan und Steve Kazee

Getty Images Steve Kazee bei der Broadway-Premiere von "Once"

Instagram / jennadewan Jenna Dewan an ihrem Geburtstag

