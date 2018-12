Die Bauer sucht Frau-Fans sind ziemlich empört! Die diesjährige Staffel ging mit großem Erfolg und einem chaotischen Finale voller Emotionen am Montag zu Ende. Und gleich mehrere Paare hatten ihre Partner kurz vor Schluss noch gewechselt. Besonders das Liebesdreieck um Bauer Bernhard, Bauer Dirk und die 40-jährige Lena sorgte für mächtig Aufsehen. Dabei ärgerten sich viele Zuschauer über das Verhalten der Bürokauffrau.

Vollkommen niederschlagen zeigte sich Dirk in der Sendung, als er auf die übrigen Kandidaten traf und Lena und Bernhard freudig verkündeten, dass sie jetzt ein Paar seien. "Er hat wirklich gegrübelt, wie das angehen kann. Er fühlte sich wirklich verarscht!", beschrieb Landwirt Claus die Situation. Auch in einer Umfrage unter den Promiflash-Lesern kam Lenas Verhalten nicht gut an. 68 Prozent von 2.094 Umfrage-Teilnehmern (Stand 04.12.2018, 14.30 Uhr) hielten den Partnerwechsel der Show-Kandidatin für eine Frechheit. Nur 671 Leser und damit 32 Prozent waren der Meinung, dass Lena alles richtig gemacht hat.

Auf Facebook wurde das Thema ebenfalls heftig diskutiert. "Ich fand das nicht gut von ihr und ich kann mich echt nur wundern, wie schnell man sich verlieben und entlieben kann", gab ein User sich überrascht. Vor allem um Dirk machten sich die Follower Gedanken: "Finde ich nicht in Ordnung, wie sie mit dem Dirk umgegangen ist" oder "Sie hätten es Dirk wenigstens vorher sagen können, denn er stand wirklich blöd da", lauteten nur ein paar von zahlreichen Kommentaren.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Lena und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Andreas Friese Claus, Jörn, Oliwia, Dirk und Bernhard von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Andreas Friese "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Lena mit Bauer Bernhard

