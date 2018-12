So chaotisch war die Liebe bei Bauer sucht Frau noch nie! Schon zum Staffelauftakt vor einigen Wochen wurde klar, dass die Landwirte in diesem Jahr auch vor einem Partnertausch nicht zurückschrecken. Im Fall von Bauer Bernhard und Bauer Dirk drehte sich das Liebeskarussell gleich mehrere Runden. Eigentlich hatten beide Tierhalter am Ende der Show eine Frau auf der Hofwoche für sich gewinnen können, doch dann kam alles ganz anders.

Schon vor dem Finale am Montag deutete sich an, dass Dirk und seine Lena doch kein Paar bleiben würden. Tatsächlich stellte sich auf der Abschlussfeier heraus, dass die Bürokauffrau jetzt mit Bernhard zusammen ist. Das Verrückte: Für ihn hatte sie sich ursprünglich beworben, bekam auf dem Scheunenfest allerdings einen Korb, konnte sich da aber für Dirk begeistern. In der Finalshow ließen Lena und Bernhard nun die Bombe platzen. “Also der Bernhard hat mich angeschrieben und gefragt, wie es mir geht. Und dann kam es dazu, ob ich Lust hätte, ihn zu treffen und dann bin ich zu ihm gefahren. Und wir haben dann längere Zeit miteinander verbracht und ich habe mich sehr in ihn verliebt", erzählte sie.

Für Dirk kam die Neuigkeit ziemlich überraschend und offensichtlich war der Landwirt nicht sehr erfreut über diese Entwicklung: "Ich finde das schon ein bisschen schade, dass das so verheimlicht wird. Es ist so ein bisschen komisch, das zu sehen." Doch für Lena konnte eine Beziehung mit dem Sauerländer auf längere Sicht nicht gut gehen: “Ich dachte, ich wäre schon ein bisschen verliebt in Dirk. Aber auf Dauer ist das nichts für mich.”

