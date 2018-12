Mega-Erfolg für die 14. Staffel von Bauer sucht Frau! Seit 2005 verhilft Moderatorin Inka Bause (50) ihren Landwirten zum großen Glück. Eine derart chaotische Liebessuche wie in diesem Jahr hat die TV-Kupplerin allerdings auch noch nicht erlebt. Einige Kandidaten luchsten ihren Kollegen die Frauen ab oder konnten sich erst nach mehreren Versuchen entscheiden. Fans der Show feiern den Trubel aber ganz offensichtlich!

Selbst Inka gab beim Abschlussfest irgendwann zu, dass sie bei dem Hin und Her der Bauern nicht mehr ganz mitkäme. Ähnlich ging es wohl auch den Zuschauern, doch genau dieses Durcheinander hat allem Anschein nach viele Menschen vor den Bildschirm gelockt. 5,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren umfasste das Publikum am Montagabend und macht "Bauer sucht Frau" damit zur meist gesehenen Sendung des Tages, berichtete RTL mit Bezug auf die Erhebungen der AGF. Außerdem erreichten Inkas Jungs damit den Staffel-Bestwert und können an die großen Erfolge vom vergangenen Jahr anknüpfen.

Trotz allem fanden nicht alle Zuschauer das Liebes-Wirrwarr gut. "'Bauer sucht Frau heißt ab nächstem Jahr 'Bauer tauscht Frau'" oder "Was für eine Staffel! Wo die Liebe hinfällt... So viele Überraschungen", lauteten nur einige der Kommentare zu dem Thema bei Facebook.

MG RTL D / Andreas Friese Claus, Jörn, Oliwia, Dirk und Bernhard von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Andreas Friese Steffi, Stephan und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Andreas Friese Bauer Nils und Inka Bause im "Bauer sucht Frau"-Finale

