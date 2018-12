Täglich flimmert die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" über die TV-Bildschirme. Seit mittlerweile 15 Staffeln finden viele Traumpaare am Fürstenhof ihre große Liebe. Aber nicht nur die romantischen Love-Storys im bayerischen Örtchen Bichlheim begeistern die Fans. Ob Glitzer-Schuhe, pompöses Abendkleid oder Lederhose, die Kostümbildner der Serie toben sich seit Jahren bei den Looks der Rollen aus. Aber was halten die Darstellerinnen eigentlich von ihren Outfits?

Vor allem die quirlige Kosmetikerin Jessica Bronckhorst verzaubert die Zuschauer mit ihren bunten, kurzen Kleidern. Im Interview mit Promiflash verrät Schauspielerin Isabell Ege (31): "Ich liebe meine Kostüme, auch wenn ich privat nur etwa fünf Prozent davon anziehen würde. Ich freue mich jeden Tag wie ein kleines Kind, das sich verkleiden darf. Besonders gefallen mir meine Glitzer-Schuhe und die verrückten Kleider."

Auch Neu-Stürmerin Helen Barke (23) ist mehr als zufrieden mit den Outfits ihrer Rolle Denise, die eher unauffällige Kleidung trägt. "Privat bin ich auch der lässige Jeans-Typ. Einige ihrer Outfits werde ich nach der Staffel auf jeden Fall abkaufen", schwärmt die 23-Jährige über das Styling ihrer Serienfigur.

ARD/Christof Arnold Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) am Set von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Paul Lindberg (Sandro Kirtzel) und Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) am Set von "Sturm der Liebe"

"Sturm der Liebe", ARD Joshua Winter (Julian Schneider) und Denise Saalfeld (Helen Barke) am Set von "Sturm der Liebe"

