13 Jahre, 14 Staffeln und immer noch erfolgreich! Sturm der Liebe zählt zu den beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen – und das seit Jahren! Die märchenhaften Geschichten rund um das Leben am Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof ziehen tagtäglich die Zuschauer in ihren Bann. Kein Wunder, denn in der beliebten Telenovela ist die Welt noch in Ordnung. Trotz jeder Menge Dramen verspricht sie vor allem eins: die ganz, ganz große Liebe, die in jeder Staffel mit einer Traumhochzeit des Protagonistenpaares endet. Doch welches Jawort war bisher das schönste?

Staffel 13: Rebecca und William

William (Alexander Milz, 32) stand in der 13. Staffel zwischen den besten Freundinnen Ella (Victoria Reich, 29) und Rebecca (Julia Alice Ludwig, 29). Schlussendlich eroberte Becky sein Herz – und wurde in einer spontanen Trauung zu seiner Ehefrau.

Staffel 12: Clara und Adrian

Lange Zeit hat Adrian (Max Alberti, 36) in Clara (Jeannine Michèle Wacker, 29) nicht mehr als eine gute Freundin gesehen. Doch nach vielen Dramen hat auch ihre Geschichte ein Happy End: In einer märchenhaften Schlosshochzeit besiegelten sie ihre Liebe.

Staffel 2: Miriam und Robert

In der zweiten Staffel stand Alexanders Bruder Robert (Lorenzo Patané, 41) und Miriam (Inez Bjørg David, 36) im Mittelpunkt der Telenovela. Das Jawort haben sich die beiden dort gegeben, wo ihre Liebe begonnen hatte: im Fürstenhof.

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen siegte am Ende auch die wahre Liebe von Sebastian (Kai Albrecht, 38) und Luisa (Magdalena Steinlein, 33). Ihre Eheschließung feierte das Traumpaar der elften Staffel mit einem rauschenden Hochzeitsfest am Fürstenhof.

Staffel 1: Laura und Alexander

Alexander (Gregory B. Waldis, 50) und Laura (Henriette Richter-Röhl, 36) waren das allererste Paar, das am Fürstenhof zueinander gefunden hat – und das, obwohl beide zunächst dachten, sie seien Geschwister.

Staffel 3: Samia und Gregor

In der dritten Staffel drehte sich alles um Samia (Dominique Siassia, 39), die Zuflucht vor ihrem Vater im Fünf-Sterne-Hotel suchte. Gefunden hat sie dort ihre große Liebe Gregor (Christof Arnold, 48), der sie auf einem Dampfschiff das Jawort gab.

Staffel 9: Pauline und Leonard

In der neunten Staffel stand die Liebesgeschichte von Pauline (Liza Tzschirner, 31) und Leonard (Christian Feist, 38) im Mittelpunkt. Nachdem auch ihre Liebe alle Hindernisse überwunden hatte, gingen die Konditorin und der Geschäftsführer des Fünf-Sterne-Hotels in einer absoluten Märchenhochzeit den Bund fürs Leben ein.

Staffel 4: Emma und Felix

Nach vielen Irrungen und Wirrungen heirateten am Ende der vierten Staffel auch endlich Emma (Ivanka Brekalo, 37) und Felix (Martin Gruber, 48). Auf dem Bauernhof von Emmas Vater in Österreich feierten sie ihre Eheschließung.

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Der verschmähte Konstantin fand jedoch auch sein Glück – und zwar in Marlene (Lucy Scherer, 37). Vor einer malerischen Kulisse am Starnberger See nahm er die begnadete Pianistin zu seiner Ehefrau.

Staffel 5: Sandra und Lukas

Lukas (Wolfgang Cerny, 34) und Sandras (Sarah Stork, 31) Liebe hat ebenfalls einige Höhen und Tiefen durchlebt. Umso schöner war die Hochzeitsfeier im Beisein ihrer Familien in der Kirche im bayrischen Bichlheim.

Staffel 14: Alicia und Viktor

Noch sind sie nicht verheiratet! Doch das Telenovela-Traumpaar der aktuellen Staffel, Alicia (Larissa Marolt, 26) und Viktor (Sebastian Fischer, 35), steht kurz vor seiner Trauung. Erste Bilder verraten, dass sich die beiden auf dem Gestüt ewige Liebe schwören werden. Ausgestrahlt werden soll die Episode am 15. Oktober ab 15:10 Uhr im Ersten.

Staffel 6: Eva und Robert

Die explosivste Hochzeit feierten wohl Eva (Uta Kargel, 37) und Robert (Lorenzo Patané). Der schönste Tag in ihrem Leben endete mit der Explosion des Fürstenhofs.

Staffel 10: Julia und Niklas

Leonards Bruder Niklas (Jan Hartmann, 37) hat seine große Liebe ebenfalls am Fürstenhof gefunden. Seine Braut wurde am Ende der zehnten Staffel bei einer dramatisch-romantischen Inselhochzeit Taschendesignerin Julia (Jennifer Newrkla, 34).

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

Staffel 7: Theresa und Moritz

In Staffel sieben stand Braumeisterin Theresa (Ines Lutz, 35) zwischen den Zwillingsbrüdern Konstantin (Moritz Tittel, 41) und Moritz (Daniel Fünffrock, 40). Am Ende wurde es Moritz, dem sie in einer kleinen Bergkapelle das Jawort gab.

ARD/Ann Paur Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof, Drehort von "Sturm der Liebe"

ARD/Jo Bischoff Alexander (Gregory B. Waldis) & Laura (Henriette Richter-Röhl),"Sturm der Liebe"-Paar Staffel 1

ARD/Jo Bischoff Robert (Lorenzo Patané) und Miriam (Inez Bjørg David) , "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 2

ARD/ Jo Bischoff Samia (Dominique Siassia) und Gregor (Christof Arnold), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 3

Sturm der Liebe, ARD Felix (Martin Gruber) und Emma (Ivanka Brekalo), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 4

Sturm der Liebe, ARD Lukas (Wolfgang Cerny) und Sandra (Sarah Stork), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 5

ARD/Ann Paur Eva (Uta Kargel) und Robert (Lorenzo Patané), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 6

ARD / Jo Bischoff Moritz (Daniel Fünffrock) und Theresa (Ines Lutz), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 7

ARD/Ann Paur Marlene (Lucy Scherer) und Konstantin (Moritz Tittel), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 8

ARD/Ann Paur Leonard (Christian Feist) und Pauline (Liza Tzschirner), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 9

ARD/Christof Arnold Julia (Jennifer Newrkla) und Niklas (Jan Hartmann), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 10

ARD/Christof Arnold Sebastian (Kai Albrecht) und Luisa (Magdalena Steinlein), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 11

ARD/Christof Arnold Clara (Jeannine Michèle Wacker) & Adrian Lechner (Max Alberti), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 12

ARD/Christof Arnold William (Alexander Milz) und Rebecca (Julia Alice Ludwig), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 13

ARD/Christof Arnold Alicia (Larissa Marolt) und Viktor (Sebastian Fischer), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 14



