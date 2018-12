Was für ein Auftritt von Herzogin Kate (36)! Die Frau von Prinz William (36) erschien jetzt zur großen Weihnachtsfeier der Diplomaten im Buckingham Palace in einem traumhaften Outfit. Ihr weißes Kleid mit silbernen Akzenten ergänzte die Brünette mit wertvollen Schmuckstücken: Tiara und Ohrringe hatten ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) gehört. Doch Kates Look wies eine weitere Besonderheit auf: Er war perfekt auf die Roben zweier weiterer Royal-Damen abgestimmt!

Bei dem alljährlichen Weihnachst-Event trumpfte nicht nur die Herzogin von Cambridge mit einer märchenhaften Kleiderwahl auf. Auch ihre Stief-Schwiegermutter Herzogin Camilla (71) und das royale Familienoberhaupt Queen Elizabeth II. (92) wussten mit ihren prachtvollen Abendroben zu überzeugen. Ihre weißen Kleider, die mit glitzernden Stickereien verziert waren, hatten die beiden jeweils mit einer blauen Schärpe abgerundet. Ebenso wie Kate trugen aber auch Camilla und die Queen eine Tiara zur Krönung ihres festlichen Gewands. Aufgrund seines exquisiten Partnerlooks waren dem royalen Trio bewundernde Blicke der anderen Gäste garantiert! Ob sich die Damen da vorher abgesprochen hatten?

Bei der gleichen Veranstaltung vor zwei Jahren jedenfalls war die Jüngste von ihnen noch deutlich hervorgestochen: Kate hatte sich für ein auffälliges rotes Kleid entschieden. Camilla wiederum hatte sich damals schon für dieselbe Seidenrobe wie in diesem Dezember entschieden.

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Camilla und Queen Elizabeth II.

Dominic Lipinski/Getty Images Prinz Charles mit Camilla, Queen Elizabeth mit Ehemann Philip und William mit Kate

