Diese Vater-Tochter-Beziehung ist schon etwas ganz Besonderes: 1996 erblickte das erste Töchterchen von Eros Ramazzotti (55) und Michelle Hunziker (41) das Licht der Welt. Mittlerweile ist Aurora (22) schon zu einer richtigen Frau herangewachsen und geht ihren eigenen Weg, fernab von ihren berühmten Eltern. In einem Interview plauderte Papa Eros jetzt so einiges über sein Mädchen aus: Aurora hat wohl einen ziemlich großen Dickkopf!

Im Gespräch mit Gala sprach der italienische Schmusesänger jetzt ganz offen über seine innige Verbindung zu seiner Tochter. "Aurora hat absolut ihren eigenen Kopf. Ich finde allerdings, dass sie sich in den letzten zwei Jahren sehr zum Positiven entwickelt hat", erzählte der 55-Jährige ehrlich. Doch ein altes Problem hat die 22-Jährige wohl über die Jahre nicht ablegen können.

"Ihre Klappe. Sie redet zu viel", gab der Musiker weiter lachend zu. Großes Mundwerk hin oder her – aber dass sich das eingespielte Duo ziemlich nahe steht, bewies der Promispross in der Vergangenheit schon öfter. So postete die brünette Beauty immer mal wieder niedliche Selfies mit ihrem Daddy.

Stefania D'Alessandro/Getty Images for Elisa Sednaoui Foundation Eros Ramazzotti, Sänger

Stefania D'Alessandro/Getty Images for LuisaViaRoma Aurora Ramazzotti

Instagram / therealauroragram Sänger Eros Ramazzotti mit seiner Tochter Aurora, Februar 2018

