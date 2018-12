Evi Sachenbacher-Stehle (38) kämpft sich an die Spitze! Seit vergangenem Dienstag ist die ehemalige Biathletin in dem Ewige Helden-Winterspecial im TV zu sehen. Die Dreharbeiten zu der Show fanden im finnischen Lappland statt – und das nur wenige Monate nach der Geburt von Evis zweiter Tochter im November 2017. Dass die Ex-Profi-Sportlerin trotz Baby-Stress Power ohne Ende hat, bewies sie schon in der Auftaktfolge: Die frischgebackene Zweifach-Mutti gewann zwei von drei Wettkämpfen!

In den Disziplinen "Pistenjagd" und "Schneeschuh-Biathlon" übertrumpfte sie ihre Konkurrenten gehörig und beeindruckte so ihre Mitstreiter Magdalena Brzeska (40), Julius Brink (36), Jennifer Oeser (35), Philipp Boy (31), Hilde Gerg (43), Sascha Klein (33) und Pascal Hens. Ex-Beachvolleyballer Julius war von Evis Leistung mehr als begeistert. "Das nimmt unmenschliche Züge an. Sie stillt ja noch und schläft in der Nacht weniger als wir", sagte er in der Vox-Sendung. Turner Philipp Boy konnte ihm da nur zustimmen: "Evi hat eine unfassbare Power."

Womöglich schöpft die 38-Jährige diese Kraft aus ihrer Familie: Seit mehr als 13 Jahren ist sie mit dem ehemaligen alpinen Skirennläufer Johannes Stehle verheiratet. Das Leben zu viert genießt die fünffache Olympia-Medaillengewinnerin und geht in ihrer Mutterrolle so richtig auf. "Mit den zwei Mädels habe ich zwar alle Hände voll zu tun, aber es macht unglaublich viel Spaß und sie geben mir so viel zurück", verriet Evi in einem früheren Interview mit dpa.

Instagram / evisachenbacherstehle Evi Sachenbacher-Stehle auf Fuerteventura

Getty Images Evi Sachenbacher-Stehle bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi

Instagram / evisachenbacherstehle Evi Sachenbacher-Stehle mit ihrem Mann Johannes und den beiden Töchtern

