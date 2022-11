Neue Bestzeit: Dieses Viererteam siegt bei der Wok-WM!

Die Sieger stehen fest! Am Samstagabend flimmerte die 14. Wok-WM über die heimischen Bildschirme. Trotz mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle begeisterten diverse Promis die Zuschauer mit ihren Wok-Skills. Es blieb bis zuletzt spannend: Joey Kelly (49) konnte sich gegen neun andere Kandidaten durchsetzen und konnte den Sieg in der Einer-Wok-Kategorie mit nach Hause nehmen. Aber welches Viererteam konnte die anderen Teams hinter sich abhängen?

Zehn Teams waren ursprünglich angetreten – nur acht Teams konnten sich dann aber für den Kampf um den finalen Sieg qualifizieren. Team World Wide Wok 1, Team World Wide Wok 2, Team Irland, Team Türkei, Team USA, Team Deutschland 1, Team Deutschland 2 und Team Deutschland 3 rodelten turbulent um die Wette. Am Ende schoss Team Deutschland 3 bestehend aus Ex-Rennrodler Johannes Ludwig, Schauspieler Felix von Jascheroff (40), Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich und Ex-Skilangläuferin Evi Sachenbacher-Stehle (41) die Rennrodelbahn in Winterberg am schnellsten entlang und ging als glorreicher Vierer-Wok-Gewinner hervor! Sie stellten sogar einen neuen Rekord auf.

Die vier Kandidaten konnten ihr Glück selbst kaum fassen und freuten sich riesig über ihren Sieg. "Herzlichen Glückwunsch! Team Deutschland 3 auf dem ersten Platz", gratulierte auch Moderatorin Sophia Thomalla (33) freudig, während die Gewinner im Konfettiregen tanzten.

