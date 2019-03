Gönnen die Fans Evi Sachenbacher-Stehle (38) ihren Back-Sieg? Die Skilangläuferin konnte am Mittwochabend im großen Finale von "Das große Promibacken" den Sieg ergattern. Damit konnte sie nicht nur Sarah Lombardi (26) vom Thron stoßen, sondern setzte sich auch gegen ihre Konkurrentin Jasmin Wagner (38) durch. Aber war diese Jury-Entscheidung fair? Oder hätte doch lieber Jasmin den goldenen Muffin bekommen sollen? Die Promiflash-Leser sind sich einig: Evi hat zu Recht gewonnen!

Bei einer Umfrage waren sich eindeutige 78,6 Prozent [Stand: 21.03.2019] der Leser sicher, dass die Profisportlerin die verdiente Siegerin ist. Mit ihrer Topsy-Turvy-Torte in Baum-Optik konnte Evi also nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum begeistern. Mitfinalistin Jasmin bekam hingegen nur 400 der insgesamt 1.873 Stimmen. Also nur 21,4 Prozent [Stand: 21.03.2019] der Leser hätten ihr den Sieg gegönnt.

"Das große Promibacken" ist allerdings nicht die erste TV-Show, die Evi in den vergangenen Monaten als Gewinnerin verlassen hat. Schon im Dezember 2018 konnte sie sich bei dem Winter-Special von Ewige Helden gegen sieben Konkurrenten durchsetzen.

SAT.1 / Claudius Pflug Ingolf Lück, Evi Sachenbacher-Stehle und Jasmin Wegner, Finalisten bei "Das große Promibacken"

SAT.1/Claudius Pflug Jasmin Wagner bei "Das große Promibacken" 2019

MG RTL D / Markus Hertrich Evi Sachenbacher-Stehle in "Ewige Helden – Die Winterspiele"

