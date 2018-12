Anneke Dürkopp (39) hatte nicht mehr daran geglaubt – doch die Moderatorin ist schwanger! Im März soll ihr Sohn zur Welt kommen. Für die Blondine ist das Kind unter ihrem Herzen ein wahres Wunder, denn: Anneke hatte in der Vergangenheit bereits vier Fehlgeburten erlitten. Mir Promiflash sprach das Fernsehgesicht über diese schwierige Zeit. Hatte sie sich in dieser Phase auch ab und zu überlegt, ihren Kinderwunsch aufzugeben?

"Während der ganzen Zeit habe ich schon manchmal darüber nachgedacht: Vielleicht sollte ich es einfach lassen, um mein Leben wieder komplett leben zu können, weil man sich so fühlt, als hätte jemand die Stopp-Taste gedrückt", gab Anneke im Interview beim Pitch Day von "Ideas for Brands" in Hamburg zu. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass man auch andere Interessen und Leidenschaften im Leben habe, damit man nicht in eine Depression verfällt.

Mittlerweile ist die 39-Jährige zum Glück bereits im sechsten Monat und kann ihre Schwangerschaft genießen: "Meine Highlights sind natürlich, dass ich den Kleinen spüren kann. Er hat jetzt wirklich so Wach- und Schlafzeiten, die ich immer mitbekomme, das ist wunderschön", schwärmte die Bald-Mama im Gespräch mit Promiflash.

