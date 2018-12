Sie beeindruckt wieder mal mit ihrem un­fehl­baren Style: Am Mittwoch sind Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) nach Zypern gereist, um dort stationierte Soldaten zu besuchen. Bei ihrem Staatsbesuch fiel vor allem der Look der dreifachen Mama positiv auf. Hat sich die Beauty etwa von ihrer Schwippschwägerin, Herzogin Meghan (37), inspirieren lassen? In einem ziemlich stylishen Outfit betrat Kate zy­p­ri­o­tischen Boden!

Da war die Herzogin von Cambridge aber richtig lässig unterwegs: Fotografen lichteten die 36-Jährige bei ihrer Ankunft auf der Insel im östlichen Mittelmeer in einer ziemlich schicken Kombi ab. In einer dunkelblau-farbenen Schlaghose, weißem Oberteil und olivgrünem Blazer schritt die Schwägerin von Prinz Harry (34) an der Seite ihres Mannes aus dem Flugzeug. Ihre Kleiderwahl rundete der Royal mit einer farblich passenden Clutch und spitzen Pumps ab.

Bereits im Oktober überzeugte Kate mit einer ähnlichen Hosen-Kombination. Normalerweise kennt das britische Volk die Vollblutmami nur in eleganten Kleidern und Röcken. Ob sie sich immer mehr Inspiration von der ehemaligen Suits-Darstellerin holt? Immerhin erschien Meghan schon des Öfteren in engen Jeans auf öffentlichen Veranstaltungen.

Jeff Spicer/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Zypern, Dezember 2018

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2018

