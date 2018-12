Das Thema Beauty wird im Hause Kardashian traditionell groß geschrieben. Nicht selten überraschen die Kar-Jenner-Schwestern mit neuen Frisuren, Beauty-Ops oder spektakulären Make-Ups. Jüngstes Beispiel: Khloe Kardashian (34). Erst vor wenigen Monaten ließ die Liebste von Tristan Thompson (27) ihre braune Wellenmähne zu einem warmen Blond umfärben. Doch anscheinend war ihr das noch nicht hell genug. Denn nun trägt der Reality-Star seine Haare plötzlich Platin!

Mit der neuen Haarfarbe zeigt sich Khloe zum ersten Mal in ihrer Instagram-Story. In der ist sie mit ihrer sieben Monate alten Tochter True im Arm zu sehen. Dabei verkündete sie stolz, dass die Kleine ihr erstes Wort von sich gegeben hat: "dada"! Doch dieser kostbare Moment rückte angesichts der strahlenden Haare der Kardashian-Schwester etwas in den Hintergrund. Khloe wagte in der Vergangenheit schon viele Experimente mit ihrer Haarfarbe. Jahrelang trug sie ihren natürlichen Braun-Ton, doch diesen hat sie im Laufe der Zeit immer mehr durch blonde Highlights auffrischen lassen.

Passend zur kälteren Winterzeit hat sie sich nun auch von ihrem sommerlichen Honigblond verabschiedet. Stattdessen erstrahlen ihre Haare nun in einer kühlen und sichtbar helleren Blond-Nuance.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige

AZ/X17online.com / Actionpress Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de