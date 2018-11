War Caitlyn Jenner (69) etwa einsam an Thanksgiving? Ihren Truthahn-Tag verbringen die Amerikaner eigentlich traditionell im Kreise der Familie. Auch die Kardashian-Jenners feierten mit einem großen Festmahl – allerdings ohne Caitlyn! Sie soll von den Realitystars nicht einmal eine Einladung bekommen haben. Allein war die ehemalige Olympia-Siegerin deshalb aber noch lange nicht: Sie verbrachte den Feiertag mit ihrer restlichen Familie – darunter auch zwei ihrer Ex-Frauen und ihre Freundin Sophia Hutchins!

Auf Instagram postete die 69-Jährige ein schönes Familien-Pic mit ihren Liebsten. Darin posiert sie mit ihrer großen Patchwork-Familie vor dem Haus ihrer ältesten Tochter Casey. Mit dabei sind unter anderem ihre beiden Ex-Frauen Linda Thompson (68) und Chrystie Scott, ihre Söhne Brandon (37) und Burt (40), sowie eine ganze Rasselbande von Enkelkindern. Natürlich durfte auch Caitlyns Vielleicht-Partnerin Sophia nicht fehlen. Immerhin sind die beiden Trans-Frauen bereits seit Monaten unzertrennlich. Zu ihrem süßen Schnappschuss schrieb die Ex-Keeping up with the Kardashians-Darstellerin: "Herzlichen Glückwunsch an meine Tochter Casey und ihren Ehemann Michael dafür, dass sie ihr wunderschönes Haus einen Tag vor Thanksgiving fertig bekommen haben! Es ist wunderbar!"

Caitlyn war allerdings nicht das einzige Familienmitglied, dass dieses Jahr auf den Kardashian-Klan verzichten musste. Auch Khloe (34) fuhr nicht zum Familienessen nach Los Angeles, sondern blieb mit Töchterchen True bei ihrem Freund in Cleveland.

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins mit Caitlyns Familie an Thanksgiving

Kevork Djansezian/Getty Images Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins, Juli 2018

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

