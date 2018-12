Es war eine Art Familientreffen bei der Verleihung der Aria Awards in Sydney. Country-Star Keith Urban (51) moderierte den wohl wichtigsten australischen Musikpreis – und hatte sich dazu entzückende Unterstützung mitgebracht. Nicht nur seine Ehefrau, die Oscar-prämierte Hollywood-Schönheit Nicole Kidman (51), war mit von der Partie, sondern auch Nicoles Nichte Lucia Hawley. Und auch die 20-Jährige machte auf dem roten Teppich eine glänzende Figur.

"Wir gehen zu den 'Arias' mit meiner Nichte, wir sind so aufgeregt, Keith als Moderator zu erleben", postete Nicole auf Instagram zu einem Schnappschuss von sich und ihrer Nichte. Die beiden waren modisch ein echter Hingucker. Während die Schauspielerin in einem cremefarbenen Ensemble aus schmaler Hose und federgeschmücktem Oberteil von Óscar de la Renta überzeugte, bot Lucia einen reizvollen Kontrast dazu in einem asymmetrischen schwarzen Spitzenkleid. Die Tochter von Nicoles jüngerer Schwester Antonia ist Mama und Tante wie aus dem Gesicht geschnitten. Ihren natürlichen Look unterstrich die 20-Jährige mit einem dezenten Make-up und locker fallenden Locken.

Lucias Vater Angus Hawley war 2015 verstorben. Die junge Frau sprach von einem "qualvollen Verlust", der für einen Teenager nur schwer zu verkraften gewesen sei.

Getty Images Lucia Hawley, Nicole Kidman und Keith Urban bei den Aria Awards 2018

Getty Images Lucia Hawley, Nicole Kidman und Keith Urban in Sydney

Judy Eddy/WENN.com Nicole Kidman und Keith Urban bei den Country Music Awards 2018

