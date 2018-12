So farbenfroh begann ihr Traumhochzeits-Marathon! Nach ihrer Blitzverlobung haben Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) tatsächlich ernst gemacht: Das Paar gab sich am 1. Dezember das Jawort in Indien – der Heimat der Schauspielerin. Doch die heutige Zeremonie, die nach Nicks christlichem Glauben abgehalten wurde, war erst der erste Akt. Morgen soll die hinduistische Trauung folgen. Aber der Samstag stand nicht ausschließlich unter einem traditionell westlichen Stern: Das Paar feierte vor dem Ringtausch eine fette indische Party, wie aktuelle Bilder zeigen!

Vor dem Gang zum Traualtar feierten Nick und Priya das sogenannte Mehendi, eine Art Vorfeier, bei der die Hände der Braut mit Henna verziert werden. Wie die Fotos zeigen, hatte die ganze Familie und viele Freunde richtig gute Laune. Und bei der Sause gab es nicht nur viel zu Lachen und ausgiebige Tänze, auch die Outfits der Gäste und des Brautpaares waren ein absoluter Hingucker! Modelschönheit Priyanka erstrahlte in einem farbenfrohen, traditionellen Gewand mit leuchtenden Streifen. Nick hingegen stellte sich mit seinem Outfit etwas zurück: Er setzte auf einen Anzug in schlichtem Grau. Auch Nicks Bruder Joe Jonas (29) und seine Verlobte Sophie Turner (22) waren mit von der Partie – die Game of Thrones-Beauty begeisterte mit einem dunkelgrünen Sari.

Die frischgebackenen Eheleute äußerten sich bereits zu ihrem großen Tag auf Instagram: "Eines der schönsten Dinge unserer Beziehung ist das Verschmelzen unserer Familien, die den Glauben und die Kultur der jeweils anderen lieben und respektieren."

Splash News Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Familie kurz vor ihrer Hochzeit

Anzeige

Splash News Priyanka Chopra bei ihrer Mehendi-Feier

Anzeige

Splash News Sophie Turner und Priyanka Chopra bei der Mehendi-Feier

Anzeige

Splash News Nick Jonas kurz vor seiner Hochzeit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de