Was war nur der Grund für die völlig überraschende Trennung von Cardi B (26) und Offset (26)? Am Mittwoch ließ die US-Rapperin in einem Instagram-Clip die Bombe platzen: Sie und ihr Ehemann haben sich getrennt – und das nur fünf Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari! "Es hat einfach schon seit langer Zeit nicht mehr so richtig funktioniert zwischen uns", so die Begründung der Musikerin. Die Fans wundern sich: Hatte der Singer-Songwriter etwa einen Seitensprung?

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass der Papa der kleinen Kulture mit Fremdgehgerüchten für Aufsehen sorgt. Erst Anfang 2017 wurde der iCloud-Account des Rappers gehackt – dabei soll anrüchiges Material gefunden worden sein: Bilder von Offset mit anderen Frauen und Chatverläufe, aus denen angeblich hervorging, dass er auf der Suche nach einem Dreier war. Daraufhin hing zu Hause der Haussegen schief – doch trotz Spekulationen gab es keine Trennung. "Wir waren so verliebt und wollten uns nicht verlieren", erklärte Cardi B damals.

Warum jetzt das Liebesaus erfolgte, erklärte die 26-Jährige nicht. "Ich denke, wir haben uns einfach entliebt", sagte sie lediglich. Nur wenige Minuten nach Veröffentlichung des Trennungsvideos posierte sie jedenfalls freudestrahlend ohne Ehering in ihrer Instagram-Story. Fast schien es, als wäre durch die Trennung eine Last von ihr gefallen.

Christopher Polk/Getty Images for Capitol Music Group Offset, US-amerikanischer Rapper

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for FENTY PUMA By Rihanna Cardi B und Offset auf einem "Fenty by Rihanna"-Event im September 2017

Anzeige

Getty Images Cardi B bei einem Fashion-Event 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de