Bald können Norman Langen (33) und seine Frau Verena ihr erstes gemeinsames Kind im Arm halten! Im Juni hatte der Ex-DSDS-Kandidat die Babybombe platzen lassen – und nur einen Monat später rutschte ihm auch schon aus Versehen das Geschlecht seines Sprosses heraus. Die Geburt könnte nun jeden Tag anstehen: Norman könnte nicht aufgeregter sein, seinen Sohn in Kürze endlich bei sich zu haben!

Im Interview mit Schlagerplanet kam der Bald-Papa aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Der Sänger ließ sich sogar Details zur bevorstehenden Geburt entlocken. "Wir sind für den 11.12. ausgerechnet, aber er liegt schon richtig rum, das Popöchen ist hier, die Beinchen sind da", erklärte der 33-Jährige. Lange müssen er und Verena also nicht mehr auf ihren Sohn warten: "Es könnte eigentlich jeden Moment losgehen und ich kann es kaum erwarten, genauso wie meine Frau!"

In seiner Verena hat der Schlagerstar die Frau fürs Leben gefunden. Rund sechs Jahre sind der Musiker und die Blondine bereits ein Paar. Im November 2016 krönten die beiden ihre Liebe mit einer standesamtlichen Trauung und einem romantischen kirchlichen Jawort. Am 17. Dezember feiern die beiden ihren Hochzeitstag – den können sie in diesem Jahr vielleicht dann schon gemeinsam mit ihrem Sohnemann verbringen!

Ohlenbostel,Guido / ActionPress Norman Langen und Verena bei der José-Carreras-Gala in Berlin

WENN Norman Langen, Schlagersänger

Facebook / NormanLangen Norman Langen und seine Braut Verena am Tag ihrer kirchlichen Hochzeit

