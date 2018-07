Nach ihrer romantischen Traumhochzeit haben Schlager-Star Norman Langen (33) und seine Liebste Verena anderthalb Jahre lang versucht, schwanger zu werden. Nun hat es endlich geklappt: Die Eheleute werden Mama und Papa! Ende Juni verkünden die Bald-Eltern die süßen Baby-News. Das Geschlecht wollten die zwei eigentlich noch für sich behalten. Allerdings liegt die Betonung auf "eigentlich", denn nun hat sich der Musiker ein bisschen verplappert.

Norman schwelgt schon vor der Geburt seines ersten Kindes im absoluten Papa-Glück. Im Interview mit RTL kommt der ehemalige DSDS-Kandidat aus dem Strahlen kaum heraus. Kein Wunder also, dass dem Sänger in seiner Baby-Euphorie das eine oder andere Geheimnis herausrutscht. Auf die Frage, wie es mit Normans Musikkarriere weitergeht, antwortet der Ex-Castingshow-Teilnehmer: "Wenn Auftritte hier in der Nähe sind, kann man den Kleinen auch mitnehmen." "Den Kleinen"? Ja! Norman und Verena erwarten tatsächlich einen Jungen.

Ihr Sohn soll Ende des Jahres zur Welt kommen. Die Zeit zu zweit wollen die Eltern in spe jetzt noch in vollen Zügen genießen. Kurz nach der Schwangerschaftsverkündung verbrachten Norman und Verena noch einen Turtelurlaub auf der griechischen Insel Kos. Die nächste Reise wird dann vermutlich die erste als kleine Familie sein.

Instagram / norman.langen Norman Langen, deutscher Musiker

Christian Augustin/Getty Images Sänger Norman Langen

Patrick Hoffmann/WENN.com Norman Langen mit seiner Frau Verena

