Man muss sich nur zu helfen wissen. Oftmals sind es die – unsichtbaren – Geheimnisse, die ein Outfit erst perfekt machen. Nachhelfen ist erlaubt, wenn es dem gelungenen Auftritt dient. So dachte sich das wohl auch Cathy Hummels (30). Die Moderatorin und Ehefrau von FC Bayern-Star Mats Hummels (29) ist für ihren Stil und ihr Modebewusstsein bekannt. Sehr aktiv in den sozialen Netzwerken teilt sie ihre Sorgen und Erfolge und überraschte nun mit einem Fashion-Pannen-Geständnis.

"Der Gürtel hat dank Gaffer Tape übrigens bestens gehalten. Also mir ist ja vieles nicht so wichtig und ich nehme mich selbst nicht zu ernst, aber wenn mir der Gürtel auf dem Teppich aufgesprungen wäre, dann hätte ich mich doch ziemlich geschämt!", erzählte Cathy auf Instagram von ihrem Besuch beim Mon Chéri Barbara Tag in München. Dazu postete sie ein Foto, das sie strahlend und im langen, ärmellosen Kleid zeigt. Dank Klebeband saß alles perfekt – und mehr als 9.500 Follower gaben ihr ein Like.

Beim Traditions-Event in der Bayerischen Staatsbank hat sie auch erklärt, wie groß die Sorge um Söhnchen Ludwig war, der sich im Dubai-Urlaub schwer erkältet und die ganze Familie angesteckt hatte. "Es war eine so anstrengende Zeit", gab die gestresste Mama im RTL-Interview zu. Seit vier Tagen sei Ludwig nun aber wieder gesund.

Getty Images Cathy Hummels in Hamburg

Getty Images Cathy Hummels bei den GQ Men of the Year Awards 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Urlaub

