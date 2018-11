Als Mama muss man das Leben so nehmen, wie es kommt! Das könnte wohl auch Designerin Cathy Hummels (30) unterschreiben. Vor rund zehn Monaten erblickte ihr erstes gemeinsames Kind mit Fußballprofi Mats Hummels (29) das Licht der Welt. In ihrem Sohnemann Ludwig hat die Hobbyurlauberin einen neuen Reisebegleiter gefunden – bei ihrem aktuellen Dubai-Trip kam es jetzt aber bedauerlicherweise zu einer Planänderung!

Auf ihrem Instagram-Account erzählt Cathy, was los ist, immerhin sollten sie und Ludwig mittlerweile bereits im Flieger zurück nach Deutschland sitzen. "Ich war eigentlich auf dem Sprung, aber Dinge ändern sich so schnell! Baby ist krank und jetzt müssen wir noch eine Nacht hier bleiben. Den Flug kann ich ihm nicht zumuten", erklärt die besorgte Mami. Was genau mit ihrem Schatz los ist, bleibt unklar. Dennoch strotzt die Kommentarspalte nur so vor Genesungswünschen für ihr Söhnchen.

Trotz der unvorhersehbaren Umstände lässt sich Cathy nicht aus der Bahn werfen oder gar die Laune verderben: "Man muss Situationen immer so nehmen, wie sie sind und deshalb freue ich mich einfach auf morgen, wenn wir wieder zu Hause alle vereint sind", schreibt die Moderatorin.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels in Dubai

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de