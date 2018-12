Dieser TV-Star tauscht den OP-Kittel gegen eine Abendrobe! Am 7. Januar 2019 finden in Hollywood wieder die Golden Globe Awards statt. Doch nicht nur die Frage nach den zukünftigen Preisträgern beschäftigt die Filmfans. Auch die Besetzung der Gastgeber wird jedes Jahr mit großer Spannung erwartet. Jetzt steht fest, wer durch die Verleihung führen wird: Grey's Anatomy-Star Sandra Oh (47) moderiert das Glamour-Event!

Das bestätigte nun eine Sprecherin der Hollywood Foreign Press Association im Rahmen eines offiziellen Statements. Ebenfalls bestätigt ist, dass Andy Samberg (40) Sandra Oh bei der Moderation unterstützen wird. Praktischerweise sind der Comedian und die Schauspielerin bereits ein eingespieltes Team, wenn es um Preisverleihungen geht: In diesem Jahr durften sie schon bei den Emmy Awards gemeinsam den Sieger küren. "Beide sind Golden Globe-Gewinner und haben immer wieder ihr schauspielerisches Talent gezeigt. Wir können es kaum abwarten, zu sehen, wie die eindeutige Chemie zwischen den beiden auf der Golden Globe-Bühne wirken wird", hieß es in dem Statement.

Von 2005 bis 2014 war Sandra in ihrer Rolle als Cristina Yang für "Grey's Anatomy" vor der Kamera gestanden. Mittlerweile spielt sie die Hauptrolle in der Drama-Serie "Killing Eve", die ihr vor Kurzem sogar eine Emmy-Nominierung einbrachte.

Andy Samberg bei der TCA Press Tour

Sandra Oh und Andy Samberg bei den Emmy Awards 2018

Sandra Oh bei den Naacp Image Awards

