Das Alles was zählt-Liebesdrama zwischen Michelle (Franziska Benz, 30) und Moritz (Tijan Njie) spitzt sich immer weiter zu! Erst kürzlich hatten die beiden endlich zueinandergefunden und beschlossen, ihrer Beziehung eine Chance zu geben. Doch das junge Glück wird von der Krankheit des Eis-Freestylers überschattet. Er hat nicht mehr lange zu leben, wenn er nicht bald ein Spenderherz bekommt. Im Promiflash-Interview plauderte Franziska nun aus dem Nähkästchen: Wird ihr Serien-Freund noch rechtzeitig eine Organspende bekommen?

Selbstverständlich dürfen die Darsteller vor der Ausstrahlung der jeweiligen Folgen nichts über den Verlauf der Story verraten – schon gar nicht bei solch dramatischen Entwicklungen. Doch als Promiflash Franziska beim Event "Movie Meets Media" traf, ließ sie sich zumindest eine Information entlocken: Es besteht Hoffnung auf ein Happy End! "Also ich sage mal, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und was wäre Weihnachten ohne ein Weihnachtswunder?", fragte die Beauty schmunzelnd.

Die "Alles was zählt"-Fans sollten sich trotzdem nicht zu früh freuen! Denn die Vorschau auf RTL.de verrät schon jetzt: Mo kehrt zwar zu seiner Michelle zurück, muss aber auch nach Weihnachten weiter auf ein neues Herz warten. Weil er befürchtet, dass er das Spenderorgan nicht rechtzeitig bekommt, bittet er Marie (Cheyenne Pahde, 24), seine Beerdigung zu organisieren.

MG RTL D / Julia Feldhagen Moritz (Tijan Nije) und Michelle (Franziska Benz)

Becher Franziska Benz beim "Movie Meets Media"-Event in Hamburg

MG RTL D / Julia Feldhagen Marie (Cheyenne Pahde) und Moritz (Tijan Njie) bei "Alles was zählt"

