Hailey (22) und Justin Bieber (24) erlebten in den letzten Monaten einen Liebeshöhepunkt nach dem anderen. Nachdem sich das Paar – nach nur wenigen Wochen Beziehung – im Juli verlobt hatte, folgte zwei Monate später die mittlerweile bestätigte Trauung. Nun legte das Pärchen noch einen drauf und verewigte seine Liebe in Bildern: Justin und Hailey posierten jetzt zum ersten Mal als verheiratetes Paar vor einer Kamera!

Sie wirken so verliebt wie am ersten Tage: Am Montagvormittag wurde das Turtel-Duo von Paparazzi in Los Angeles bei einem ziemlich intimen Pärchenshooting gesichtet. Aufnahmen zeigen den Sänger und das Model in total innigen Posen am Shooting-Set. Abgelichtet wurden die beiden von Annie Leibovitz für das Vanity Fair-Magazin. Wie die Bilder letztendlich geworden sind, wird mit Sicherheit in wenigen Wochen zu sehen sein.

Erst vor wenigen Tagen verriet ein Insider gegenüber People, warum sich Hailey und Justin erst jetzt als Ehepaar outen: "Nachdem sie nun bereits seit ein paar Wochen verheiratet sind, haben sie realisiert, dass sie sich tatsächlich auch ohne eine religiöse Zeremonie wie Mann und Frau fühlen." Ursprünglich wollten sie ihre Ehelichung erst nach der kirchlichen Trauung bekannt machen.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

Freut ihr euch schon auf die ersten Bilder als Ehepaar? Ja, und wie! Ne, muss nicht sein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de