Daniel Küblböck (33) wollte alles über Hormontherapien wissen! Im September ging der ehemalige DSDS-Teilnehmer bei einer Kreuzfahrt mit der Aida Luna über Bord. Sein Vater Günther sprach vor einigen Tagen zum ersten Mal über die Umstände, die zum Verschwinden des Sängers geführt haben könnten. Er bestätigte, dass sein berühmter Sohn begonnen hatte, Hormone einzunehmen, um sich nach und nach ein Leben als Frau aufzubauen. Bezüglich der Medikamente holte sich der 33-Jährige sogar Rat bei einer Promi-Kollegin!

Sophia Dos Santos kennt sich mit Hormontherapien bestens aus: Sie selbst war als Mann geboren worden und hatte auch noch als solcher gelebt, als sie bei Köln 50667 in der Rolle des Friseurs Guido ihren großen Durchbruch feierte. Doch vor einiger Zeit entschied sich der TV-Star dazu, zukünftig als Frau zu leben. Daniel erfuhr von Sophias Transformation und meldete sich bei ihr: "Er hatte mir dann auch noch Fragen gestellt, wie man denn eigentlich ganz normal den Werdegang geht, dass man dann auch ärztlich betreut die Hormone erhält", verrät die Blondine im RTL-Interview. Trotzdem entschied sich Daniel gegen die ärztliche Betreuung und nahm die Medikamente auf eigene Verantwortung ein. Laut Sophia ein riesiger Fehler: "Man kann die Hormone wirklich nicht einschätzen. Das Ganze kann auch wirklich, wenn man doll alleine ist, nach hinten losgehen."

Bei Sophia bewirken die Medikamente heftige Stimmungsschwankungen. "Es ist auf jeden Fall so, dass man extrem launisch wird, unruhig, man denkt, die ganze Welt ist gegen einen. Dann hat man wieder irgendwelche Schübe, in denen man voller Euphorie ist", berichtet die Schauspielerin. Genau diese Eigenschaften hatte Günther Küblböck auch bei seinem Sohn beobachtet. "Wenn einer verwirrtes Zeug redet, merkt man, dass was nicht stimmt. Er ist in seiner Wohnung manchmal sehr laut geworden. Das war eine Art Psychose, die sich da schnell entwickelt hat", erinnerte er sich bei 2018! Menschen, Bilder, Emotionen an die letzten Begegnungen mit seinem Sohn. Günther hätte versucht zu verhindern, dass Daniel an der Kreuzfahrt teilnimmt und die Reederei gewarnt – diese aber ignorierte die Hinweise und ließ den Musiker trotzdem an Bord.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / Sophia Dos Santos Sophia Dos Santos, Schauspielerin

Wiese/face to face/Actionpress Günther und Daniel Küblböck in der TV-Sendung "Beckmann", 2004

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Sänger



