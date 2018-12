Es sollte einfach nicht sein! Im März 2017 lernten sich die ehemalige Destiny's Child-Sängerin Michelle Williams (38) und der Pastor Chad Johnson (40) in einem Erholungszentrum im US-Bundesstaat Arizona kennen. Sofort merkten die zwei, dass die Chemie zwischen ihnen einfach stimmt – kurz darauf folgte bereits die Verlobung. Doch jetzt der Schock für alle Fans: Michelle und ihr Chad gehen seit Kurzem wieder getrennte Wege!

Wie People berichtet, teilte die Musikerin ihren Fans diese traurige Nachricht in einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story mit. "Ich denke, dass ich immer noch single bleibe. Es hat einfach nicht geklappt", soll die 38-Jährige in ihrem Beitrag geschrieben haben. Sie müsse sich jetzt erst einmal auf die Heilung ihres gebrochenen Herzens konzentrieren und möchte solange keine weitere Beziehung eingehen.

Das ehemalige Girlgroup-Mitglied geht aber offenbar im Guten mit ihrem Ex auseinander. "Segen für ihn, seine Familie und seine Dienste", fuhr Michelle in dem Post fort. Bis vor wenigen Wochen wurde das Pärchen noch von einem Kamera-Team bei den Vorbereitungen ihrer Hochzeit begleitet. Hättet ihr gedacht, dass sich Michelle und Chad so schnell trennen? Stimmt ab!

Getty Images Michelle Williams bei einer Grammy After Party, Februar 2017

Anzeige

Michelle Williams/Instagram Michelle Williams und Chad Johnson unterwegs in Kalifornien

Anzeige

Michelle Williams/Instagram Ehemaliges Destiny's Child-Mitglied Michelle Williams und Pastor Chad Johnson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de