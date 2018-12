Die lange und unangenehme Suche nach dem perfekten Brautkleid hat sich für Novalanalove gelohnt! Erst vor wenigen Wochen ließ die Bloggerin mit dem bürgerlichen Namen Farina Opoku ihre Fans an einem ihrer schönsten Momente teilhaben: Im Liebesurlaub auf den Malediven hatte ihr Freund Dj Yeezy der Kölnerin einen Heiratsantrag gemacht! In Deutschland angekommen ging die influencerin dann auf Shopping-Tour für ihre Traumrobe – und erlebte dabei ein echtes Drama!

Im Interview mit RTL berichtete die hübsche Fashionista jetzt von dem fiesen Vorfall: So sei sie auf der Suche nach ihrem Wunschkleid in ein Brautmodengeschäft gegangen – und habe dort eine waschechte Abfuhr kassiert! "Es wurde mir im ersten Satz gesagt, dass sie nichts für mich hätten. Dass ich in nichts reinpasse. Dass ich nichts anprobieren darf von den Kleidern, die ich gerne hätte", erklärte Farina. Für die 27-Jährige ein absolutes No-Go – und so teilte sie ihre negative Erfahrung mit ihren Instagram-Followern.

Nach einem regelrechten Shitstorm realisierte wohl auch der Laden seinen Fehltritt – und bot Farina eine zweite Anprobe an. Die lehnte jedoch ab und erklärte kurz darauf im Netz, sie habe ihren Favoriten bereits gefunden.

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Farina Opoku von Novalanalove in Dubai

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove

Instagram / novalanalove Bloggerin Farina Opoku

