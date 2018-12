Die britischen Royals sind immer wieder für Überraschungen gut! Vor wenigen Tagen waren Herzogin Kate (36) und ihre Töchterchen Prinzessin Charlotte (3) im Süden Londons unterwegs. Als die zwei Herzdamen von Prinz William (36) gerade in einem schwarzen Range Rover durch den städtischen Straßenverkehr kutschiert wurden, gab es eine unvorhergesehene Planänderung in der Route: Das kleine Prinzesschen musste aufs Klo – und kehrte mit der Mama mal eben in einer Kneipe ein!

Da staunten die Besucher des The Phoenix Pub nicht schlecht, als die zwei adeligen Ladys hineingeschneit kamen und aufs WC verschwanden. "Ich saß wie immer an meinem Stammplatz und als ich aufblickte, sah ich plötzlich Kate und Charlotte. Sie wirkten sehr nett und völlig normal. Die Herzogin von Cambridge hielt die Hand ihrer Tochter und Prinzessin Charlotte war wie jedes andere kleine Mädchen", beschrieb einer der Stammgäste die spontane Begegnung gegenüber Daily Mail. Nach zehn Minuten soll das charmante Mutter-Tochter-Duo den Ort auch wieder verlassen haben.

So ganz ohne Vorankündigung lief das Ganze aber dann doch nicht vonstatten. Bevor die Dreijährige ihre nötige Pinkelpause einlegen konnte, wurde eine Sicherheitsbeamtin in die Bar geschickt, um die Toilette zu überprüfen. Außerdem wurden die Gäste darum gebeten, keine Fotos zu machen und sich nicht zu dem kleinen Vorfall zu äußern.

Julian Simmonds - Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juli 2017 in Hamburg

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William im Juli 2017

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

