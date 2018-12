Neues Pärchen bei GZSZ! Nach ewigem Hin und Her und viel Drama fanden Jonas (Felix van Deventer, 22) und Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) endlich zueinander und sind seit Kurzem offiziell in einer Beziehung. Für die TV-Zuschauer kam diese Liaison anfangs ziemlich unerwartet. Doch nach und nach zogen die Turteltauben die Serien-Fans mit ihrer süßen Romanze in den Bann. Aber haben die beiden wirklich Traumpaar-Potenzial? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt.

Die Love Story des jungen DJs und der Geschäftsfrau spaltet noch immer das Fernsehpublikum. Das zeigt zumindest eine Promiflash-Umfrage zu dem neuen Couple der Daily. Von 3.535 Teilnehmer finden 62 Prozent (Stand: 7. Dezember, 14:30 Uhr) und damit die knappe Mehrheit, dass Sophie und Jonas ein süßes Paar abgeben. Die anderen 38 Prozent bleiben weiterhin skeptisch: Sie sind der Meinung, dass die zwei einfach nicht zusammenpassen.

Das junge Glück wird aber vermutlich ohnehin nur von kurzer Dauer: Der Sender RTL gab erst vor Kurzem bekannt, dass die Sophie-Darstellerin Lea im kommenden Frühjahr ihren letzten Auftritt bei GZSZ haben wird. Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, wie ihre Figur die Serie verlassen wird.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Jonas (Felix van Deventer) und Sophie (Lea Marlen Woitack)

Instagram / leawoitack.official Lea Marlen Woitack und Felix van Deventer am GZSZ-Set

MG RTL D / Bernd Jaworek Lea Marlen Woitack, GZSZ-Schauspielerin

