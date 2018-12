Die Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit – auch für Iris Klein (51). Für die Mutter von Daniela Katzenberger (32) und Jenny Frankhauser (26) wird es das erste Fest der Liebe, das sie in ihrer neuen Heimat Mallorca verbringen wird – gemeinsam mit ihrer Tochter, deren Göttergatten Lucas Cordalis (51) und Enkelchen Sophia (3). Und während die Kultblondine am gestrigen Nikolausabend bei den 1Live Krone Radio Awards in Bochum über den roten Teppich schritt, kam bei Iris Melancholie auf: Sie erinnerte sich an die Nikolaus-Jahre, in denen ihre Kids noch klein waren.

Auf Instagram postete die 51-Jährige ein Throwback-Pic, das die deutlich jüngere Iris mit Dani, Jenny und deren Bruder Tobias zeigt. Die Geschwister reihen sich artig vor dem Nikolaus auf, der sie im heimischen Wohnzimmer besucht – sogar der Hund ist am Start. "Das war eine wunderschöne Zeit., als meine Kinder noch an den Nikolaus geglaubt haben und die Welt noch in Ordnung war", lauteten die Zeilen. Ob sie damit wohl auch auf die Streitigkeiten zwischen der Katze und ihrer jüngeren Halbschwester anspielte? Früher hatten die beiden immerhin noch ein gutes Verhältnis zueinander.

Während bei Iris aus Mallorca die Wehmut herrschte, sorgte ihre Tochter für Lacher! Im kurzen Schwarzen und mit dunklen Overknees posierte die 32-Jährige kurz vor der Preisverleihung für die Fotografen. Dabei bemerkte sie jedoch nicht, dass ihre Strumpfhose zerrissen war. "Wenn dir einfach kein Mensch sagt, dass du die brutalste Laufmasche der Welt hast", schrieb sie anschließend auf Instagram.

Philipp Mertens / ActionPress Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Cinamon Red/WENN.com Jenny Frankhauser und ihre Mutter Iris Klein

Michael Gottschalk/Getty Images Daniela Katzenberger beim 1Live Krone Radio Award 2018

