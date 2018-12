Daniela Katzenberger (32) lässt sich nicht ärgern – nicht einmal von einer Laufmasche auf dem roten Teppich. Gestern Abend warf sich die Kultblondine mächtig in Schale und posierte bei den 1Live Krone Radio Awards in Bochum für die Fotografen. In einem sexy kleinen Schwarzen, das sie mit schicken Overknees kombiniert hatte, bot die Ehefrau von Lucas Cordalis (51) wieder einmal einen Topanblick – zumindest von vorne. Denn von hinten fiel auf: Ihre Strumpfhose war zerrissen! Der Reality-Star konnte darüber aber nur lachen.

Auf Instagram teilte die 32-Jährige eines der Fotos, auf denen das kleine Missgeschick für alle offensichtlich war. "Wenn dir einfach kein Mensch sagt, dass du die brutalste Laufmasche der Welt hast", schrieb sie dazu und versah ihre Zeilen mit lachenden Emojis. "Naja, wenigstens habe ich vorher nichts mit Petersilie gegessen", fuhr sie fort. Von diesem Red-Carpet-Malheur ließ sich die Beauty jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. So entstanden im Laufe des Nikolausabends noch viele weitere frontale Schnappschüsse, auf denen die Katze ihr strahlendes Lächeln zeigte.

Die Fans feiern Danis Gelassenheit! "Also, wenn einer das tragen kann, dann du", hieß es in einem Kommentar. "Das macht dich nur sympathisch ", schrieb eine weitere ihrer 1,2 Millionen Follower auf der Foto- und Videoplattform.

Michael Gottschalk/Getty Images Daniela Katzenberger beim 1Live Krone Radio Award 2018

