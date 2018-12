Sie sorgen für ordentlich Weihnachtsstimmung! Bei einem Adventsbesuch des britischen Militärstützpunkts auf Zypern überraschte Herzogin Kate (36) mit einem für sie so gar nicht typischen Outfit: In weit geschnittener Marlenehose und khakifarbenem Blazer zeigte sie sich bei dem Termin – und weckte mit diesem Look bei Ehemann Prinz William (36) weihnachtliche Assoziationen. Als das Royal-Paar für die Fotografen vor einem Christbaum posierte, konnte sich Kates Gatte einen kleinen Scherz nicht verkneifen.

"Meine Frau tarnt sich vor dem Weihnachtsbaum", witzelte der Prinz laut Gala, während er auf das grüne Oberteil seiner Frau deutete und diese damit zum Kichern brachte. Auch die anwesenden Soldaten und Fotografen ließen sich von der gelösten Stimmung anstecken und brachen schließlich in Gelächter aus.

Doch Kates Garderobe sorgte bei dem Termin nicht nur für eine heitere Atmosphäre, mit ihrem Look überraschte die Royal-Lady auch auf andere Art und Weise. Dass sich die Dreifach-Mutter für eine leger geschnittene Marlene-Hose entschied, ist nicht typisch für sie. Denn normalerweise ist Kate für das Tragen von eleganten Kleidern und Röcken bekannt. Auch mit ihrer streng nach hinten gekämmten Frisur setzte sie auf einen eher ungewohnten Look.

