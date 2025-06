Prinz William verzaubert mit süßem Foto an seinem Geburtstag

Ein wichtiger Tag für Prinz William: Der beliebte britische Royal feiert heute seinen 43. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmet ihm Prinzessin Kate (43) einen niedlichen Post auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account. Ein Schnappschuss zeigt ihren Ehemann, wie er auf einer Wiese sitzt und mit niedlichen Welpen spielt. Mit dabei ist auch die Cockerspaniel-Hündin Orla, die bereits seit 2020 im Leben des Prinzenpaares ist. In der Bildbeschreibung heißt es: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Alles Liebe von C, G, C, L, Orla und den Welpen!" Die Initialen stehen dabei für Catherine, genannt Kate, und ihre Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

Das süße Foto ließ nicht nur die royalen Anhänger jubeln, sondern brachte auch zahlreiche Geburtstagsglückwünsche ein. "Das ist absolut niedlich! Einen fantastischen Geburtstag mit denen, die Sie am meisten lieben", schrieb ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer fügte hinzu: "Was für ein großartiges Bild." Auch auf dem offiziellen Account von König Charles (76) waren Glückwünsche zu lesen. "Happy Birthday an den Prinzen von Wales", hieß es darin.

William geriet im öffentlichen Interesse in den vergangenen Jahren ein wenig in den Hintergrund, während Kate und Charles ihre Krebserkrankungen auskurierten. Inzwischen ist der Zustand beider Royals sehr viel besser, doch erst kürzlich gab es eine weitere Schlagzeile. Die 43-Jährige musste ihre Teilnahme am diesjährigen Royal Ascot absagen. In einer Stellungnahme des Kensington Palasts hieß es, dass sie nach ihrer langen Behandlung noch nicht die richtige Balance gefunden habe und sich deshalb lieber ausruhen wolle.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Juni 2025

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024