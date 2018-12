Gibt es bald einen zweiten Kampf zwischen den Webstars? Der britische YouTuber Deji Olatunji (21) trägt seit mehreren Monaten eine Fehde mit seinem amerikanischen Kollegen Jake Paul (21) aus. Was mit Online-Diss auf der Videoplattform begann, gipfelte im vergangenen August in einem blutigen Boxkampf in der Manchester Arena. Jake verließ den Ring in der fünften Runde als Sieger, da sein Gegner vorzeitig aufgegeben hatte. Nach seiner Niederlage möchte Deji nun erneut einen Fight mit seinem Kontrahenten austragen!

Wie TMZ berichtete, sei der 21-Jährige in Los Angeles unterwegs gewesen, als er von einem Paparazzo gefragt wurde, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Rückkampf mit Jake sei. Daraufhin behauptete Deji: "Er traut sich nicht, gegen mich zu kämpfen. Er hat zu viel Angst, seinen Titel zu verlieren." Diese provokante Aussage ließ Jake nicht auf sich sitzen und verkündete auf Twitter: "Ich werde nicht wieder gegen dich kämpfen. Das wäre nicht allzu spannend." Stattdessen lud er seinen Kontrahenten zu sich nach Hause ein, um die Angelegenheit dort zu klären. "Wer hat jetzt Angst", fragte Jake den Briten am Ende seines Tweets.

Jake Paul ist nicht der einzige Webstar, mit dem Deji gerade Beef hat: Auch mit seinem Bruder, dem YouTube-Star KSI (25), soll er sich im Streit befinden. Dieser sei mächtig sauer auf Deji, da er in einem Video dessen Kontoauszüge gezeigt hatte.

Andy Kelvin / Kelvinmedia / MEGA Jake Paul und Deji Olatunji bei ihrem Boxkampf in Manchester

Anzeige

Getty Images Jake Paul in New York City

Anzeige

Getty Images KSI in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de